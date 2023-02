Tara maakte korte film over een moord met het d’Oultremontcollege als decor: ‘Was een hele bevalling’

Audrey Smits uit Elshout in de race voor Miss Beauty of Noord-Bra­bant

Elshout - De 20-jarige Audrey Smits uit Elshout is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing Miss Beauty of Noord-Brabant. In afwachting van de finale op 11 februari, kunnen mensen via sms (zie de website van de verkiezing) hun stem uitbrengen.

5 februari