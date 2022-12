Tal van activiteiten met Kerstdúrp by Night in Elshout

ELSHOUT - Op woensdag 28 december wordt met allerlei activiteiten vanaf 19.00 uur het Kerstdúrp by Night gehouden in het feeërieke en met kersttaferelen versierde Elshout.

Met de Kerstman voorop rijden de kinderen op hun versierde fietsen door het kerkdorp. Eindpunt is de scouting, waar ze onder het genot van warme chocomel marshmallows roosteren bij een vuurplaats. Nieuw is dat er een ‘treintje’ door Elshout rijdt tot in alle uithoeken om zo ook die puzzelstukjes op te sporen om de slagzin die bij de speurtocht hoort te vervolmaken. ,,Er zijn zo’n vijf opstapplaatsen”, zegt Joke van Delft, lid van de organisatie. “Die zijn te herkennen aan een dranghek met kerstboom.” Deelnameformulieren kunnen worden gehaald op Altenastraat 10 of gedownload via kansrijkelshout.nl.

Levende kerststal

Ook deze keer zijn buurten fraai in kerstsfeer aangekleed. Van Delft: ,,Zo is er in de Heusdensestraat een levende kerststal.” Diverse koren zorgen voor de vocale noot. Op de hoek Norbertijnenstraat – Wolfshoek wordt erwtensoep verkocht voor een goed doel: een speciaal bed voor een ernstig ziek kind, de verzekering vergoedt dat niet. ,,Daar kun je ook liters soep bestellen.”

Aan de Schanswijk staat een brievenbus. ,,Kinderen kunnen een brief sturen aan de kerstman. Ze krijgen allemaal antwoord.” Tot slot zijn ook de kerk en het kapelletje bij Kerstdúrp by Night betrokken. Het kapelletje is fraai uitgelicht; in de kerk kan de kerststal worden bezocht. Aan het eind van de Kapelstraat is er een fotomoment; in de Kerkstraat en de Wassenaarstraat kan de inwendige mens met Glühwein en chocomel worden verwarmd.