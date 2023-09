Laatste keer plukken in Waardhui­zen: ‘Als er veel aanvragen komen, dan doen we het nog een keer’

Ook de maand september kan prachtig zomerweer bieden. Dat blijkt deze week weer eens. In de Pluktuin in Waardhuizen staan nog genoeg bloemen te stralen in het nazomer-zonnetje. Een deel van hen wordt geoogst om later in mooie boeketten verwerkt te worden tijdens de Pluktuinworkshop van De Marangerie uit Dussen.