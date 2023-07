Straks ook een container voor luiers op Gorcums milieustation

‘Naschei­ding afval in stad is vervelend signaal naar mensen die hun best doen’, vindt VVD Gorinchem

Met het nieuwe pasjessysteem voor afvalinzameling is er een tweedeling in Gorinchem ontstaan. De delen van de stad in laagbouw zamelen afval gescheiden in. Terwijl de binnenstad en hoogbouw te maken hebben met nascheiding, waarbij alles in één zak belandt. Dat is lastig uit te leggen aan de inwoners, vindt VVD Gorichem, die zich afvraagt hoe het college hiermee omgaat.