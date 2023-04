‘Stop met ruziemaken’: Raad van State kritisch op alle partijen rond recreatiewoning in Hank

Frontale botsing over afscheids­re­cep­tie wethouder, maar die houdt voet bij stuk: ‘Gewoon afscheid in Schoenen­kwar­tier’

WAALWIJK - In zijn laatste dagen als wethouder botst John van den Hoven frontaal met de partij Samen Waalwijk. Kritische vragen over zijn afscheidsreceptie in het Schoenenkwartier vallen helemaal verkeerd.