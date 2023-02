Staatsbosbeheer roept inwoners op mee te doen aan opruimactie Biesbosch

Zwerfafval is volgens Staatsbosbeheer een groot probleem in de Biesbosch. Het groot deel daarvan komt mee met rivierwater. Vooral in het winterseizoen, na hoogwater, spoelt dit afval aan op de oevers en blijft achter in bomen, struiken en hogere planten. ,,Bovendien kunnen dieren erin verstrikt raken”, zegt boswachter Cynthia van 't Hoff. ,,We kennen voorbeelden van groepen lepelaars die hun nesten vol hebben liggen met stukken zwerfafval. Als we dit niet opruimen, breekt het afval af in heel kleine stukjes. Dat komt uiteindelijk in ons water en voedsel terecht. Dat is slecht voor de gezondheid van dieren en mensen.’’

Twee keer per jaar worden daarom opruimacties georganiseerd. In het voorjaar zijn die gericht op afval dat met hoogwater in het natuur- en recreatiegebied terecht is gekomen, zoals lege flesjes, blikjes, wegwerpbekers en snackverpakkingen. De opruimactie in maart is van 09.30 tot 13.30 uur en begint vanaf de drie toegangspoorten in de Biesbosch. Na afloop is er een lunch. Materiaal om het afval mee op te ruimen is aanwezig. Van tevoren aanmelden is verplicht, omdat het aantal deelnemers per locatie beperkt is.