Spoedeisende hulp of huisartsenpost? Patiënt in regio Gorinchem hoeft zelf niet meer te kiezen

Zijn 90-jarige moeder snapt AI, nu legt Peter de Kock het aan ons uit: ‘Zo moeilijk is het niet’

DEN BOSCH - Kijk naar de 90-jarige moeder van professor Peter de Kock. Die kan nu uitleggen wat AI (kunstmatige intelligentie) is en wat het betekent in ons leven. Dan moet het bij ons toch ook lukken. Met een festival in de Verkadefabriek in Den Bosch.