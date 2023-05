Speelt V.V. Almkerk 4 binnenkort ‘wedstrijd van hun leven’ tegen oud-profvoetballers?

De deur staat voor iedereen open tijdens Queer Arts Festival: ‘Het zit in je blik en in het leven zelf’

DEN BOSCH - Anders dan de naam doet vermoeden, is het Queer Arts Festival in de Verkadefabriek in Den Bosch komend weekend geen parade van dragqueens. Het festival is een feestje voor iedereen die de queer-community een warm hart toedraagt.