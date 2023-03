SP maakt zich grote zorgen over ‘onzichtbare’ Gorcumers die niet kunnen rondkomen

,,Wat doet het college om deze groep te helpen’’, vraagt Foppen zich af in schriftelijke vragen. Zijn zorgen zijn ingegeven door een onderzoek van Deloitte. Dit bureau brengt jaarlijks samen met Universiteit Leiden en adviescentrum Nibud in kaart of huishoudens het financieel weten te rooien.

Jongeren in geldzorgen

,,Zo’n zestig procent van alle huishoudens in ons land is financieel kwetsbaar, zo blijkt uit de cijfers over 2022. Het jaar ervoor was dat vijftig procent. Als het gaat om jongeren tussen de 18 en 25 jaar heeft bijna de helft geldzorgen. In 2021 gaf 26 procent dit aan”, schetst Foppen.

Hij vraagt zich af of deze landelijke trend zich ook in Gorinchem aftekent en die kans is groot. Vorig najaar werd al duidelijk dat meer Gorcumers in armoede leven dan bekend was bij de gemeente. Zij meldden zich bij uitkeringsorganisatie Avres omdat ze hun energierekening niet meer konden betalen.

