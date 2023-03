Sleeuwijks atletiekpark nu toch echt bijna klaar

Straks niet alleen rennen, op de atletiek­baan in Sleeuwijk

SLEEUWIJK - De atletiekbaan is aangelegd, aan het clubhuis van de atletiekvereniging wordt gewerkt. In gedachten ziet Shah Sheikkariem de sporters al over de baan rennen. De wethouder is zichtbaar enthousiast als hij toekomstig Atletiekpark Altena binnenloopt. ,,Ik zie dat er voortgang is, dat er gewerkt wordt. Écht enthousiast ben ik als het park opgeleverd wordt.”