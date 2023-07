Slagboom bij Merwedebrug wéér kapotgereden, anderhalf uur vertraging

Verdachten drugspand Raamsdonks­veer vluchtten over het dak bij politie-in­val: ‘We waren op visite’

RAAMSDONKSVEER - Ze vluchtten weg over het dak toen de politie op vrijdag 5 april een appartement in Raamsdonksveer binnenviel. Twee van de verdachten die op hun vlucht werden opgepakt, beweren nu dat ze alleen maar op visite waren bij de derde opgepakte verdachte in het drugspand aan de Baksweer.