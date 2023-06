Sinds Anna uit Oekraïne wegvluchtte post ze foto’s van Gorcumse bloemen op haar Instagram

Politie houdt man aan na vondst dode vrouw in Gameren, maar noemt geen enkel detail over hem

GAMEREN – De politie heeft een man opgepakt nadat dinsdag in een woning in de Beemstraat in Gameren een overleden vrouw is aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of hij betrokken is geweest bij haar dood, meldt de politie woensdag.