Schoenenzaakeigenaar Jeffrey (41) krijgt excuses van tieners die hem aanvielen: ‘Heb er een goed gevoel bij’

Aangeval­len schoenen­ver­ko­per wil met agressieve tieners én dominee om tafel: ‘Anders volgt aangifte’

Eigenaar Jeffrey van Mourik van schoenenwinkel Van Mourik in Sliedrecht wil in gesprek met de agressieve tieners die hem begin deze week te lijf gingen. Als zij zich niet melden, gaat de ondernemer alsnog aangifte doen. ,,Ik wil met de gezinnen in gesprek op het gemeentekantoor, mét bureau Halt, de politie en de dominee erbij. Laat dit voor hen een les zijn.”

30 december