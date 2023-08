Schimmige deal met horloges: ‘Als ik hem wilde tillen, dan was het geld wel verdwenen’

In een half uurtje van Nederland naar Parijs in een vacuümbuis: het is straks écht mogelijk

In een half uurtje van Nederland naar Parijs in een vacuümbuis? Dat klinkt als science fiction, maar het zou in de toekomst de realiteit kunnen zijn. Het Gorcumse bedrijf Mercon maakt de buizen voor het European Hyperloop Center, waarin zo’n systeem wordt getest. In 2030 moet de eerste pilot-route gereed zijn.