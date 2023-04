Saskia en Serge zingen ‘tot sint-juttemis’ vanuit Gorinchem in Nederland en overwinterden in Spanje

Hoe is het nu met?Na ruim veertig jaar wonen aan de Zuiderlingedijk bij Spijk hebben Saskia en Serge hun huis verkocht. Nu overwinteren ze in Spanje en huren tegelijkertijd een appartement in Gorinchem want optreden blijven ze graag doen in Nederland. ,,In Spanje treden we niet op, maar besteden we tijd aan schrijven en componeren.’’