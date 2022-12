Royaltywatcher Rick Evers: ‘Willem-Alexander verveelt zich in zijn rol en Máxima is overwerkt’

‘Filiaal’ voor ’t Slot in Gameren; plan voor 8 appartemen­ten en 3 woningen

GAMEREN - In Gameren komt mogelijk een dependance van zorgcentrum 't Slot. Het plan is om aan de Bulkenlaan drie woningen en op de hoek met de Ouwelsestraat een appartementencomplex te ontwikkelen. Dat zou het filiaal moeten worden. Mocht dat laatste niet mogelijk zijn, dan kunnen er in plaats de appartementen twee woningen bij komen.

22 december