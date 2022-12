Rowan en Sidney leiden museumbezoekers rond langs koloniale sporen: ‘Niet alleen de elite profiteerde’

Als mensen met jullie door het museum hebben gelopen, wat hoopt u dan vooral te hebben bereikt?

,,Dat mensen zien dat achter de objecten en schilderijen verhalen zitten die te maken hebben met de koloniale historie van de stad. We willen laten zien dat velen profiteerden van de koloniën en het hele systeem daar omheen. Het was niet alleen de elite, het waren allerlei sociaaleconomische lagen.’’

In de rondgang hebben jullie het hedendaagse werk van Umar Rashid ook een plek gegeven. Waarom?

,,In zijn werk staat het koloniale verleden en slavernij centraal. Je vindt in een van zijn werken bijvoorbeeld een verwijzing naar de West-Indische Compagnie. Hij laat goed zien dat geschiedenis ook een machtsinstrument is. Verhalen worden, door historici en kunstenaars onder andere, verteld vanuit een bepaald perspectief. In musea is dat vaak een wit perspectief en Rashid toont meerdere invalshoeken op zo’n verhaal.’’

Waarom is deze rondleiding alleen in januari en februari?

,,Dat is de ruimte die we kregen van het museum. Maar als het aanslaat, verwachten we dit vaker te kunnen doen.’’

Kolonialisme wordt volgens u te eenzijdig belicht. Wat is daar het meest schrijnende voorbeeld van?

,,Er wordt in Dordrecht te zeer gekeken naar de grotere steden, Amsterdam en Rotterdam, en niet naar de rol van de eigen stad in het verleden. Gelukkig zien we nu dat het Dordrechts Museum mee wil werken. Verder praten we met de Grote Kerk over hoe de koloniale sporen in de kerk zichtbaar kunnen worden en dat ook wordt verteld wat de rol van de kerk was in de koloniale tijd.’’

Wat wordt het volgende project jullie platform Koloniaal Verleden Dordrecht?

,,We hebben de collectie van museum Hof van Nederland geëvalueerd en na een interne bespreking gaan ze daar mee aan de slag.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.