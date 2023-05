Roofvogels, striptekenaars, boerenmarkt en speurtocht op Kastelendag Dussen

Zorgen over toekomst muziekvere­ni­gin­gen Altena, nu inkomsten oud papier wegvallen

ALTENA - CDA Altena maakt zich zorgen over de toekomst van muziekverenigingen in de gemeente. Aanleiding is de afbouwregeling voor de inzameling van oud papier, die de verenigingen hard treft. De raadsleden Claudia Schipper en Arno Bouman vragen om actie.