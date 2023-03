Rik (27) wil er als Statenlid zijn voor alle Brabanders: ‘Maar Altena mag wel wat bekender worden’

met video Apparte­ment onbewoon­baar na brand in flat Sprang-Capelle, 24 woningen ontruimd

SPRANG-CAPELLE - Bij een brand in een appartementencomplex in Sprang-Capelle moesten 24 woningen worden ontruimd. Het vuur aan de Hendrikus Chabotstraat bleef uiteindelijk woeden in één appartement, dat na het blussen onbewoonbaar bleek.