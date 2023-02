Ren een paar kilometer of zelfs een halve marathon tijdens de vestingloop in Gorinchem

Hoogste baas Waterschap Rivieren­land: ‘Droogte én overstro­min­gen zijn grootste gevaren van toekomst’

Bij Waterschap Rivierenland is de 56-jarige Co Verdaas sinds 2019 de hoogste baas, oftewel de dijkgraaf. Waar vroeger alles gericht was op het afvoeren van water, is droogte een nieuw groots probleem. ,,We moeten water gaan opslaan, dat hadden we nooit kunnen denken.’’