Jeugd zoekt juwelen in Houtse Cornelius­kerk: eigen escaperoom om meer bewustzijn én inkomsten te creëren

DEN HOUT - Hoeveel vingers steken de verschillende beelden in de kerk in totaal omhoog en welke cijfers zijn er verscholen op het priestergewaad? Wie dacht het mysterie van de verdwenen juwelen makkelijk op te lossen, heeft het mooi mis. Maar leuk en spannend is het vrijdagochtend wel in de Corneliuskerk in Den Hout.