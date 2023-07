COLUMN Het is de geur van godsdienst die hier nog hangt, dát ruiken ze!

Al sinds de Martelaren van Gorinchem lijkt het of in al die eeuwen de geur van godsdienst hier is blijven hangen. We vallen weliswaar buiten de officiële Biblebelt, maar hangen er toch een beetje tegenaan. Hebben we er last van? Welnee.