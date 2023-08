Qmusic komt met Foute Tour naar Evenementenhal in Gorinchem

Eén duidelijke fietsover­steek­plaats Wijk en Aalburg: werkzaamhe­den starten begin 2024

In het voorjaar van 2024 gaat de Perzikstraat in Wijk en Aalburg op de schop. Dit moet de verkeerssituatie op termijn veiliger maken. Die is menig weggebruiker al jaren een doorn in het oog.