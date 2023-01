Provincie houdt vast aan Avelingen voor windenergie: ‘Hebben we nu ruzie?’ vraagt CDA Molenlanden zich af

Maar vrijwel onmiddellijk nadat Lock zijn pleidooi had gehouden, stuurde gedeputeerde Potjer een brief naar Provinciale Staten. Die geeft daarin aan te willen vasthouden aan zoekgebied Avelingen: ‘Het vinden van reële alternatieven in de RES-regio die op politieke en maatschappelijke steun kunnen rekenen (...) is naar mijn verwachting zeer ingewikkeld’. Alternatieven passen volgens zijn verwachting mogelijk niet in het provinciaal beleid. Bovendien moet de ontwikkelaar van zo’n locatie voor 1 januari 2025 de benodigde vergunningen hebben.

Provincie bevoegd gezag

CDA Molenlanden vraagt zich af of er sprake is van een bestuurlijk meningsverschil, juist omdat Potjer vrijwel direct met een tegenreactie op Lock kwam. Ook wil de partij weten of de gemeenten door dat standpunt niet gewoon ‘klaar’ zijn. ,,De Elektriciteitswet van 1998 maakt de provincie in dit geval het bevoegd gezag en het is nu niet meer aan de overheid maar aan de grondeigenaar of er windturbines op Avelingen komen.”