Prinses Florianne I geniet van optocht door Mispelgat: ‘Het smaakt nu al naar meer’

Floortje is deze week ook nog eens 3 keer 11 is geworden. ,,Van origine loop ik mee in een groep. Dan ben je wat dichter bij de mensen. Maar het is heel leuk om feestvierend Mispelgat eens van bovenaf op een wagen te bekijken. Ik heb het naar mijn zin. Het smaakt na een paar honderd meter rijden al naar meer.”

Carnavalshistorie

Het is voor de eerste keer in de carnavalshistorie van het Mispelgat dat een vrouw de scepter zwaait. ,,Je kunt alles zijn wat je wil worden. Daar moeten we met z’n allen meer in gaan geloven”, aldus de prinses.

Piet en Marga de Lange uit Zaltbommel zwaaien enthousiast naar ‘hun’ Florianne. ,,Het is allemaal anders”, zegt Piet. ,,Prinses carnaval heeft geen steek, maar nu een kroontje op. Mooi dat er een vrouw in Mispelgat deze dagen aan het roer staat. Een prima vorm van emancipatie.” ,,De rollen zijn even omgedraaid”, zegt Marga. ,,Een prinses... ik vind het prima.”

Volledig scherm Er deden ongeveer 22 wagens, groepen en individuelen met de optocht in Mispelgat mee. © Paul van Baardwijk

Meer adel

Er loopt trouwens meer ‘adel’ mee in de Bommelse optocht. Hartenkoningin Jo-Anne heeft zoals in het sprookje ‘Alice in Wonderland’ een kaartenleger om zich heen verzameld. ,,Ook een knipoogje naar onze prinses carnaval. Ik deel mijn troon met haar”, zegt Jo-Anne. ,,Heel leuk om mee te doen. Je kent ook veel mensen langs de kant hè. Kortom, de gezelligheid. Mispelgat zit in mijn hart inderdaad. Leuk dat carnaval mensen deze dagen ook weer wat meer samenbrengt.”