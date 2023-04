Praten kan Menorah (23) niet, maar omringd door paarden spreekt haar gezicht boekdelen

Aan Oosterhout verbonden township-koor zet De Bussel weer aan ’t swingen: ‘Altijd bijzonder’

OOSTERHOUT - In theater De Bussel in Oosterhout gaat vandaag het dak er weer af met het Zuid-Afrikaanse Ndlovu Youth Choir. Het koor is 12 jaar geleden opgericht door de Rens Joosen Foundation, om kansarme kinderen in township Grobelersdal perspectief te bieden.