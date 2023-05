Politiek Altena wil ponten Bergsche Maas voor inwoners gratis houden

Hoe is het met Saudische activiste Hathloul die de cel in moest omdat ze auto reed

POEDEROIJEN - Vijf jaar in de cel gesmeten worden omdat je achter het stuur van een auto kroop. Dat overkwam Loujain al-Hathloul. Niet omdat ze stomdronken mensen had aangereden, maar omdat ze vrouw is. Floor Beuming van Amnesty vertelt haar verhaal zondag 21 mei op Slot Loevestein.