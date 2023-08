Plantaardig restaurant opent in voormalig kerkje Biesbosch: ‘Wilden deze plek weer delen met mensen’

Marcel zag zijn bedrijf in vlammen opgaan, maar gaat ‘gewoon’ door: ‘Bouwen het hier weer helemaal op’

Daags na het ‘inferno’, zoals Bon Bon Catering-eigenaar Marcel Baanen de vuurzee in zijn bedrijf noemt, is al weer een evenement van hapjes en drankjes voorzien. ,,We gaan gewoon door vanuit onze Heeren-restaurants. We hebben alle administratie nog, dus we weten waar we wanneer moeten zijn.’’