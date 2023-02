Pak slaag SVW (2-8), stunt SC Emma en Drechtstreek speelt met 16- én 40-jarige; dit is het overzicht van het amateurvoetbal

ZATERDAG

JACK’S LEAGUE

Kozakken Boys - Scheveningen 0-0

Kozakken Boys domineerde en kreeg ook uitstekende kansen, maar ging andermaal gebukt onder een gebrek aan scorend vermogen. Zo kregen Dilivio Hoffman en Lowie van Zundert de bal niet in het Schevenings net. Opvallend moment was de kus op zijn voorhoofd die de Woudrichemse arbiter Sander de Brito Roque kreeg van Scheveningen-trainer John Blok, die blij was dat een rode kaart hem bespaard bleef.

Volledig scherm Ook Kevin Vermeulen, die hier uithaalt, kreeg tegen Scheveningen de nul niet van het bord. © Pro Shots

DERDE DIVISIE

Hoek - SteDoCo 0-2 (0-0)

0-1 Yannick Cortie, 0-2 Joran Schröder

SteDoCo, waar Joran Schröder terugkeerde in de spits en ook vleugelaanvaller Everon Pisas een basisplaats had, moest Hoek aanvankelijk de nodige kansen toestaan. Steve Schalkwijk en Rik Impens slaagden er echter niet in SteDoCo-keeper Maarten de Fockert te passeren. In de tweede helft hadden de bezoekers uit Hoornaar meer controle over de wedstrijd. Ruim een kwartier voor tijd kwam SteDoCo op voorsprong dankzij Yannick Cortie. Nog voordat Hoek echt op jacht kon gaan naar de gelijkmaker had de koppende Schröder er uit een corner al 0-2 van gemaakt. Waarmee de ploeg van Rick Adjei zich revancheerde voor de thuisnederlaag tegen hekkensluiter Excelsior’31.

FC Rijnvogels - ASWH 5-1 (3-0)

1-0 Dennis Bakker, 2-0 Dennis Bakker, 3-0 Tom Bijen, 3-1 Hugo Botermans, 4-1 Julian Dobbe, 5-1 Tom Bijen

Hoewel de 5-1 nederlaag anders doet vermoeden, werd ASWH in Katwijk zeker niet weggespeeld. Sterker, de eerste kansen waren voor de Ambachtse bezoekers, die via spits Hugo Botermans zelfs de paal raakten. Door een afstandsschot en twee rake vrije trappen speelde ASWH, dat uit zijn laatste twee duels vier punten had gepakt, halverwege toch al een verloren wedstrijd. In deel twee zette ASWH toch nog aan en de 3-1 van Botermans was zeker verdiend. Een uitglijder van aanvoerder Jair Oosterlen gaf Julian Dobbe de kans het duel te beslissen. Waarna Bijen nog meer zout in de Ambachtse wond strooide. Bij ASWH zat Lerin Duarte voor het eerst bij de selectie, maar de ex-Ajacied bleef op de bank.

VIERDE DIVISIE

Poortugaal - Achilles Veen 2-2 (1-2)

0-1 Jari Koenraat, 0-2 Nikki Baggerman, 1-2 Jeffrey Duijnstee, 2-2 Gerwin ‘Smally’ Lake

Achilles Veen moest zich, ondanks een 0-2 voorsprong, met een gelijkspel tevreden stellen. De gasten, die Mark Westerlaken tien minuten voor tijd met tweemaal geel kwijtraakten, blijven hierdoor in de acute gevarenzone.

EERSTE KLASSE

BVCB - Nieuw-Lekkerland 2-3 (1-1)

0-1 Niels Brekelmans, 1-1 Rob Vrijenhoek, 2-1 Michael de Rooij, 2-2 en 2-3 Jip Kegge

Knappe, zwaarbevochten zege voor Nieuw-Lekkerland op het hoger geklasseerde BVCB. De gasten waren voor de pauze heer en meester, maar moesten nadat het op slag van rust tegen de verhouding in 1-1 was geworden weer opnieuw beginnen. Uit een scrimmage kwamen de bezoekers kort na de hervatting zelfs op achterstand, totdat Jip Kegge met twee treffers binnen een tijdsbestek van twee minuten de rollen volledig omdraaide. Na diverse gemiste kansen op 2-4, voorkwam doelman Nick Schutte kort voor tijd met een knappe reflex een late Bergschenhoekse gelijkmaker.

DUNO D - Oranje Wit 3-0 (2-0)

1-0 en 2-0 Samuel Wakana, 3-0 Benjamin Maria

Oranje Wit was 2023 met drie zeges uit de eerste vier wedstrijd goed begonnen, maar liep in Doorwerth tegen een fikse opdoffer aan. De oranjehemden speelden na het kort voor rust wegsturen van Pascal van der Kooij (tweemaal geel) én de derde tegentreffer vlak na de pauze een verloren wedstrijd. Kort voor affluiten kreeg ook DUNO’s Clarence Hasselbaink nog rood, eveneens na twee gele kaarten.

SVW - Scherpenzeel 2-8 (0-4)

0-1 Arwin van Soest, 0-2 Lars ten Teije, 0-3 Corné Davelaar, 0-4 Olivier Pilon, 1-4 Mounir el Ouazizi, 1-5 Olivier Pilon, 1-6 Arwin van Soest, 2-6 Denzel Libretto, 2-7 en 2-8 Stijn Willigenburg

SVW, hekkensluiter in 1D, heeft geweten dat de koploper in Gorinchem op visite kwam. Scherpenzeel werd wel geholpen door SVW dat veel te veel ruimte weggaf. Olivier Pilon (ex-SteDoCo) en Arwin van Soest (ex-LRC Leerdam) scoorden ieder tweemaal.

Almkerk - Nivo Sparta 1-1 (0-1)

0-1 Iain Brands, 1-1 Rowan van der Zalm (eigen doel)

Almkerk wacht ook na de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Nivo Sparta nog op de eerste zege in dit kalenderjaar. In een ontmoeting die alleen voor rust enigszins kon boeien kwam de equipe van Vincent de Klerk door Iain Brands tegen de verhouding in op achterstand, waarna het niveau er, mede door de harde wind, in de tweede omloop bepaald niet beter op werd. Het onmachtige Almkerk creëerde amper kansen, zelfs niet nadat de bezoekers uit Zaltbommel als tiental (Bram Nijhof kreeg tweemaal geel) verder moesten. Een eigen doelpunt van Rowan van der Zalm leverde de thuisploeg desondanks een, op basis van de hele wedstrijd, toch wel verdiend puntje op.

Volledig scherm Nivo Sparta’s Rowan van van der Zalm helpt Almkerk aan de 1-1 door de bal in eigen doel te werken, © Peter van der Waal

Sliedrecht - SVL 1-0 (1-0)

1-0 Marciano Simonis

Drie belangrijke punten voor Sliedrecht in de strijd tegen degradatie. De winnende treffer van Marciano Simonis viel al na twaalf minuten. Daarna trok Sliedrecht de winst naar zich toe op basis van een geweldige dosis werklust.

Volledig scherm Sliedrecht-aanvaller Jackie Oomen gaat het duel aan met verdediger Jeff van der Bult van SVL (rechts). © Richard van Hoek Fotografie

LRC Leerdam - DTS’35 Ede 3-3 (1-0)

Doelpunten LRC Leerdam: Rick van Loo, Axel van Kordelaar en Rogier Gerritse

De wind speelde een grote rol op Het Glaspark, waar LRC voor rust met de wind in de rug domineerde maar na de kantwisseling er lange tijd niet meer aan te pas kwam. Pas na de 1-3 schrokken de Leerdammers wakker, met een gelijkmaker van Rogier Gerritse in de 97ste minuut als resultaat. LRC zag koploper Scherpenzeel twee punten weglopen.

TWEEDE KLASSE

Tricht - GJS 4-0 (1-0)

1-0 Marijn Bransen, 2-0 Tim van Dijken (strafschop), 3-0 Marijn Bransen, 4-0 Tim van Dijken (strafschop)

GJS was de laatste weken in bloedvorm, getuige de drie opeenvolgende zeges op de complete (toenmalige) top 3 in 2H, maar daar was in Tricht weinig van te merken. Cruciaal was de, door een laat vlagsignaal vanwege buitenspel, ingetrokken rode kaart voor Tricht-doelman Arjen Kaasjager, die hands buiten zijn strafschopgebied maakte. Het tumult dat daarop volgde leidde tot een twintig minuten durende afkoelingsperiode, waarna GJS de kluts volledig kwijt was. Tricht profiteerde maximaal van de voor hen uitgerolde rode loper en liep simpel uit naar een eclatante triomf.

Alblasserdam - EBOH 1-4 (0-1)

0-1 Noël Goossens, 0-2 Jimmy Pieper, 1-2 Ansu Camara, 1-3 Noël Goossens (strafschop), 1-4 Ricardo Heuverling

Alblasserdam, dat veel spelers miste, was kansloos tegen de Dordtse runner-up. Na de 1-2 van Ansu Camara werd het zowaar even spannend, maar EBOH stelde daarna weer snel orde op zaken. De bezoekers, die een monsterscore lieten liggen, hebben de hoop op de titel - koploper Papendrecht heeft zeven punten meer - nog niet opgegeven.

Volledig scherm EBOH bejubelt een van zijn vier treffers in de streekderby bij Alblasserdam. © Richard van Hoek

Streefkerk - Heukelum 1-2 (1-0)

1-0 Jaro Lieuwen, 1-1 Tim Schwebke, 1-2 Ricardo Papilaja

Wedstrijd met twee gezichten. Streefkerk domineerde voor rust, het voor derde maal op een rij zegevierende Heukelum was na de pauze sterker. De manier waarop de bezoekers in blessuretijd de winst naar zich toe trokken was bijzonder fraai; Ricardo Papilaja mikte de bal van buiten het strafschopgebied keurig in de winkelhaak.

Schelluinen - Altena 3-1 (3-0)

1-0 Kenny Lagendijk, 2-0 Jordi de Groot, 3-0 Fadelme Elonga, 3-1 Hans den Haan

Hekkensluiter Altena, dat wel drie keer gelijkspeelde, heeft nog altijd niet gewonnen. De nederlaag in de streekontmoeting met Schelluinen had het te danken aan een zeer zwakke eerste helft, waarin de Nieuwendijkers met 3-0 achter kwamen. Na de 3-1 van de bijna 40-jarige Hans den Haan regende het kansen op een beter resultaat, maar die werden niet benut.

Volledig scherm Kenny Lagendijk (links), de grote man bij Schelluinen, wordt bejubeld na zijn snelle 1-0 tegen Altena. © Peter Verheijen

Roda Boys/Bommelerwaard - Wieldrecht 1-0 (1-0)

1-0 Hicham Chatouani

Wieldrecht miste om uiteenlopende redenen bijna een compleet elftal en dat bleek duidelijk teveel van het goede. Voor het evenmin imponerende Roda Boys volstond zodoende één goedlopende aanval voor de winst. Wieldrecht kon er in offensief opzicht slechts twee serieuze doelpogingen tegenover stellen.

Wilhelmina’26 - Papendrecht 1-3 (0-1)

0-1 Rick Molenaar, 0-2 Daniel van Gorp, 0-3 Djerrel Saffignani, 1-3 Samuel Hartgers

De koploper zegevierde in Wijk en Aalburg, maar maakte zeker geen sterke indruk. Papendrecht was vooral veel effectiever dan Wilhelmina’26. Rick Molenaar maakte een droomrentree na jaren van (knie)blessureleed door de openingsgoal voor zijn rekening te nemen.

DERDE KLASSE

Lekkerkerk - HSSC’61 1-0 (0-0)

1-0 Faybian Hersteyn

Een zeer late tegentreffer deed HSSC’61 in Lekkerkerk de das om.

Dilettant - De Alblas 1-3 (0-2)

Doelpunten De Alblas: Bryan Jongeneel (2x) en Jari Zijderveld

Een ontmoeting tussen de hekkensluiter en koploper zou op papier een eenvoudig karwei voor De Alblas moeten zijn, maar desondanks kregen de bezoekers het na rust even een paar minuten benauwd. Na de benutte strafschop van Bryan Jongeneel (1-3) hees Dilettant echter alsnog de witte vlag.

SV Meerkerk - Hardinxveld 1-1 (0-1)

0-1 Aldo Tagliasacchi, 1-1 Milan van Dijk

De topper in de strijd om de tweede periodetitel leverde een boeiend gevecht tussen het voetballend betere Hardinxveld en het meer opportunistisch spelende Meerkerk op. Nadat Meerkerk, dat vooral uit spelhervattingen gevaar stichtte, na rust langszij was gekomen, stond een gebrek aan trefzekerheid de Hardinxveldse 1-2 in de weg.

Arkel - Schoonhoven 1-4 (0-1)

0-1 en 0-2 Mohammed el Harracha, 1-2 Wesley Swets, 1-3 Amine Karroum, 1-4 Giorgio Getrouw

Een gehavend aantredend Arkel was geen partij voor een in alle opzichten sterker Schoonhoven.

Drechtstreek - Bergambacht 4-1 (3-1)

Doelpunten Drechtstreek: Mark Kunst (2x), Max Vogelaar en Jan Abaisa

Drechtstreek had het alleen in een fase kort na rust, waarin Bergambacht vergeefs op jacht ging naar de aansluitingstreffer, lastig. De 16-jarige Jayden Tolenaars verdedigde het Papendrechtse doel in plaats van de wegens trieste familieomstandigheden afwezige Joris Moesman. De 40-jarige Jan Abaisa pikte een goaltje mee.

SC Everstein - VVAC 2-0 (2-0)

1-0 en 2-0 Wessel Bergshoeff

In een wedstrijd waarin beide partijen bij lange na niet in hun sterkste samenstelling konden aantreden, maakte Everstein het verschil in de eerste helft. Na de pauze bakten beide formaties er niet veel meer van.

Ameide - Haastrecht 1-0 (0-0)

1-0 Patrick Mesker

Ameide greep tegen hoogvlieger Haastrecht zeer verrassend in de absolute slotseconden de volle buit.

Sparta’30 - Sleeuwijk 1-1 (0-1)

0-1 Jeffrey Molhoek, 1-1 Derk Groenenberg

Sparta’30 en Sleeuwijk deelden in een duel met afwisselend veldoverwicht de punten. Sleeuwijk, dat de achterstand op koploper GDC in 3E zag oplopen tot vijf punten, was vooral in de eerste helft de bovenliggende partij. Nadat Frank ter Schiphorst al de paal had geraakt, mikte Jeffrey Molhoek op aangeven van Jesse Rombouts de terechte 0-1 tegen de touwen. Na de kantwisseling kantelde het wedstrijdbeeld en werd Sparta’30 steeds sterker, met de gelijkmaker van Derk Groenenberg - na matig keeperswerk van Corné Dekker - als een logisch gevolg. De Andelse gastheren lieten daarna nog kansen om zelfs te winnen onbenut.

Volledig scherm Sparta’30-doelman Brian Buskop grijpt in tijdens de derby tegen Sleeuwijk. © Jan Noorlandt

Haaften - GDC 0-2 (0-1)

0-1 Daan Dernison, 0-2 Alfonso Ndongala

De koploper in 3E bleef vrij eenvoudig foutloos.

VIERDE KLASSE

Rhelico - SVS’65 2-2 (1-0)

SVS’65, dat Fitim Meha een strafschop zag missen, kwam onnodig met 2-0 achter, maar repareerde dankzij wapenfeiten van Willem Looijen (strafschop) en John Wijnbelt alsnog de schade. Toch waren de bezoekers uit Spijk niet tevreden met een remise, want de na een rode kaart bij Rhelico ontstane belegering op het doel van de thuisploeg leverde geen treffers meer op.

Herovina - Asperen 1-0 (1-0)

Een rake penalty van Jesse van Vliet leverde koploper Herovina in deze topper de volle buit op.

Beesd - SV Noordeloos 2-0 (1-0)

1-0 Jarno van de Water, 2-0 Kevin Spronk

Een ondermaats Noordeloos miste de kansen, die Beesd wel verzilverde.

Peursum - Lekvogels 8-0 (2-0)

Doelpunten: Jurre Nomen (4x), Robin de Bruijn (3x) en Twan Romeijn

Peursum schoot vooral in het laatste halfuur, waarin het maar liefst zesmaal scoorde, ouderwets uit de slof.

Groot-Ammers - ASH 5-2 (2-0)

1-0 Stan Folst, 2-0 eigen doelpunt, 3-0 Ricky Eijkelenboom (strafschop), 3-1 Danny Bijl, 3-2 Thijmen Noordam, 4-2 Sam Beekman, 5-2 Ricky Eijkelenboom

ASH kwam dankzij een van richting veranderd schot van Thijmen Noordam nog even terug in de wedstrijd, maar zag vervolgens Groot-Ammers via twee fraaie afstandsschoten alsnog ruim afstand nemen.

Unitas - GVV 5-0 (3-0)

1-0 Tesfalem Tekle Tinsue, 2-0 Thom van Beek, 3-0 Noam van Wijk, 4-0 Tesfalem Tekle Tinsue, 5-0 Sem van den Dool

ZONDAG

DERDE DIVISIE

UDI’19 - Unitas 0-0

Unitas kwam in Uden in het duel met UDI’19 een gelijkspel overeen. Een deling waar Unitas-trainer Hans de Jong wel mee kon leven. Door schorsingen en blessures moest de Gorcumer een half elftal op zijn kop zetten. Luc van Dongen (ex-Almkerk) was de nieuwe doelman en de jonge Loic van Prooijen werd van de zaterdagtak ‘geleend’. Kevin Cornet, tussentijds overgekomen van Kozakken Boys, maakte na zijn rugblessure als invaller zijn entree.

DERDE KLASSE

TSV Gudok - SC Emma 1-6 (0-3)

Doelpunten SC Emma: Dylan Stiegelis (3x), Rayvano van de Merwe (2x) en Vincent de Klerk

Geweldige stunt van de Dordtenaren bij de nummer twee van 3B, die nog geen wedstrijd verloren had. Hoewel SC Emma nog steeds laatste staat, was het spel de laatste weken al veel beter. Dat betaalde zich in Tilburg een keer wel uit, mede dankzij een hattrick van Dylan Stiegelis.