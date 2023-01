Overzicht: dit gebeurde er tijdens de jaarwisseling in jouw regio

Een 23-jarige man uit Diessen is op oudejaarsavond overleden na het schieten van carbid, in Veghel is een voormalig kerkgebouw in vlammen opgegaan en er werd volop vuurwerk afgestoken. Er was niet bepaald sprake van een rustige jaarwisseling in de regio.