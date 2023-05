Overburen vrezen inkijk in badkamer vanuit nieuwe appartementen: ‘Maak de ingang aan de andere kant’

‘Die rode telefoon? Die stond in het Witte Huis’: Theo Maton vertelt bijzondere verhalen bij zijn brocante spullen

GEERTRUIDENBERG - Theo Maton handelt al jaren in brocante tijdens de kofferbakverkoop op de Markt in Geertruidenberg. ,,Bij elk ding heb ik wel een verhaal. Soms denk ik: hoe is het mogelijk dat ze het geloven.”