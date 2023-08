Oud-Wijk en Aalburger Ronald de Waal heeft weer tien awards verkregen voor door hem ontwikkelde speciale bieren

Man uit Waalwijk vindt taser in de auto nadat bedrijf het voertuig parkeert bij Schiphol

WAAWLIJK - Een bijzondere vondst voor een man uit Waalwijk, nadat hij terugkwam van vakantie. In zijn auto lag een stroomstootwapen en hij was zelf niet de eigenaar. De Waalwijker had een bedrijf zijn auto laten ophalen vanaf Schiphol.