Oud-raadslid Jos van Overvest (57) overleden

VAN DE LEZER Meer vrije camper­plaat­sen in Drechtste­den? ‘Gemeenten kunnen er ook aan verdienen!’

Hoe kunnen we het groeiende probleem van het gebrek aan camperplaatsen voor campertoeristen aanpakken? Het aantal campertoeristen groeit gestaag, maar het aantal beschikbare camperplaatsen blijft achter. We vroegen het onze lezers in de wekelijkse Kwestie. ‘Plaats een sanizuil, vraag een redelijke vergoeding, dan kunnen ze overnachten. Verdient de gemeente ook nog iets hieraan. Een win-winsituatie’.