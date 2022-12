‘Opvoedmethode’ van Phoebe werd aangezien als mishandeling, ze raakte haar baby kwijt: 'Heftig’

Sliedrecht Sport verspeelt alleen­recht op de prijzen: ‘Utrecht heeft net iets meer ervaring’

De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben niet langer het alleenrecht op de prijzen in Nederland. De succesvolste vaderlandse club, die veertien van de laatste vijftien prijzen binnen de landsgrenzen had gewonnen, moest de Supercup vrijdag aan Utrecht laten. De gasten trokken in De Basis met 1-3 aan het langste eind.

23 december