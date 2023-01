Opnieuw forse schade door vuurwerk in Hardinxveld: ‘Kinderen kunnen minder fijn spelen nu’

De jaarwisseling in Hardinxveld-Giessendam is relatief rustig verlopen. Wel noemt de gemeente de schade door vuurwerk - hoewel minder dan vorig jaar - fors: ruim 17.000 euro.

Er waren geen ongeregeldheden volgens burgemeester Dirk Heijkoop. ,,Daarnaast was er een mooi feest in sporthal De Wielewaal, waar veel inwoners genoten hebben van muziek.’’ Ook is er minder schade door vuurwerk dan vorig jaar. Toen was de schadepost ruim 23.000 euro.

Ondanks dat het bedrag nu lager uitvalt - 17.260 euro - is het nog steeds geld dat de gemeente liever uitgeeft aan andere zaken. ,,Het is zo zonde dat we elk jaar weer de portemonnee moeten trekken voor vuurwerkschade’’, aldus wethouder Arjan Meerkerk van financiën en openbare ruimte.

‘Onbegrijpelijk!’

Vooral verkeersborden (29 in totaal) moesten het ontgelden. Meerkerk: ,,Tijdens een wandeling langs de Rivierdijk kon ik mijn ogen niet geloven; zoveel borden lagen daar in het gras. Onbegrijpelijk!’’ Ook is er schade aan onder andere afvalbakken, hondenpoepzakjesdispensers, bermpalen, kunstgras, hekwerk, straatwerk en een verkeerszuil.

De speeltuin aan de Tielensweer is gehavend achtergelaten. ,,Kinderen kunnen nu minder fijn spelen door kapot kunstgras, schade aan het hek en een verschroeide schommel. Het zal allemaal weer gerepareerd moeten worden.’’

Quote Ik hoop dat degenen die iets kapot hebben gemaakt zich realiseren welke onnodige kosten zij veroor­zaakt hebben Arjan Meerkerk, wethouder

De wethouder snapt niet wat daar de lol van is. ,,Ik hoop dat degenen die iets kapot hebben gemaakt zich realiseren welke onnodige kosten zij veroorzaakt hebben. Doordat zij iets hebben vernield, kunnen wij het geld dat nodig is om deze spullen te vervangen of repareren niet gebruiken voor andere zaken. Een put opblazen kost ons bijvoorbeeld 2.000 euro. Dat geld hadden we veel liever ingezet voor bijvoorbeeld de uitvoering van het Groenbeleidsplan, waarbij we de gemeente meer fleur en kleur geven.’’

De schadepost kan nog oplopen. Mogelijk komen er nog kosten van straatkolken die zijn opgeblazen bij. ,,Van één straatkolk is bekend dat die vernield is, maar de buitendienst kan dat niet altijd direct zien. Pas als er problemen ontstaan, komt de schade aan het licht. Het kan dus zijn dat in de loop van het jaar blijkt dat de schade nog veel hoger is.’’

Aangifte

De gemeente heeft aangifte gedaan. Waar mogelijk wordt de schade verhaald. De kans dat de veroorzakers gevonden worden is klein, maar met het doen van aangifte wil de gemeente vooral een signaal afgeven. ,,Van andermans spullen blijf je af. Maak je het kapot, moet je het ook betalen.’’

De wethouder sluit nog wel af met een oproep: ,,Laat de veroorzakers zich melden bij de politie. Ook wil ik hierin graag een beroep doen op ouders. We zijn er allemaal bij gebaat dit in de toekomst te voorkomen.’’

Ook in andere gemeenten in de regio is de vuurwerkschade minder dan vorig jaar. Zo werd in Dordrecht voor een kleine 20.000 euro aan schade aangericht. Vorig jaar ging het nog om meer dan een halve ton. In Gorinchem was de kostenpost zo’n 18.000 euro - dat is drieduizend euro minder dan het jaar ervoor.

Landelijk beeld

Persbureau ANP meldde vorige week al dat er bij de afgelopen jaarwisseling aanzienlijk minder schade is aangericht aan prullenbakken, lantaarnpalen, bankjes en andere eigendommen van gemeenten dan een jaar eerder. En dat terwijl in de meeste plaatsen mensen weer zelf vuurwerk mochten afsteken, voor het eerst in jaren.

Dat is het eerste beeld dat naar voren komt uit een rondgang van het ANP langs ongeveer 160 van de 342 gemeenten. Ongeveer negentig gemeenten hadden op dat moment de schade vastgesteld. Bij elkaar opgeteld is daar tijdens de afgelopen jaarwisseling voor bijna 1 miljoen euro schade aangericht. In diezelfde gemeenten bedroeg de rekening vorig jaar bijna 1,5 miljoen euro.

