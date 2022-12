Op z’n Elshouts: kerststal bij de herberg

Van oudsher is Elshout een katholiek dorp, met de Sint-Jan Evangelistkerk als middelpunt. Je zou dus denken dat het kerstverhaal genoegzaam bekend is. Dat was gisteravond tijdens Kerstdúrp by Night niet helemaal het geval.

Maria en Jozef kregen bij de herbergier nul op het rekest toen ze om onderdak vroegen. Vandaar dat het Jezus werd geboren in een stal, in de buurt van herders in het open veld. In Elshout is ook een levende kerststal. Herders bezoeken Maria en Jozef, hun schapen – echt levende have – staan net buiten het stalletje. Dat de koningen veel te vroeg zijn en dat er eentje een bril draagt, is nog te billijken. Maar dat de stal op de stoep van café In den Gekroonden Hoed staat, is flagrant in strijd met wat in het Nieuwe Testament is geschreven. Dan had die kroegbaas de hoogzwangere Maria en de timmerman net zo goed binnen kunnen laten.

Volledig scherm De spelers in de kerststal. © Roel van der Aa

Erg? Ben je gek. Het is juist hartstikke mooi dat op Kerstdúrp by Night dit aloude verhaal in invulling krijgt van leven en bloed, al hebben ze het kindje in de kribbe vanwege de temperatuur toch maar vervangen door een pop. Ook aardig: een vrouw trakteert op beschuit met muisjes. Blauwe uiteraard.

Honderd meter verderop heeft de Schanswijk haar eigen invulling gegeven aan Kerstdúrp by Night. Er is een Candy Lane gecreëerd. Meters hoog staan lolly’s opgesteld, met tal van kleuren. “We hebben zwemstaven omgerold”, legt Brit Klerks uit hoe vernuftig dat is aangepakt. Ze staat samen met een paar vriendinnen in een koek-en-zopiehutje, ernaast een vierkant wit zeil. “Dat is de schaatsbaan”, zegt ze. Er staat water in. Hoort zo, maar dat had liever niemand gezien: het regent nogal, daardoor is het is niet zo druk. Jammer, want Elshout – en vooral de Schanswijk – schittert in het licht.

Volledig scherm Elshout Kerstdurp by night. De live kerststal voor de Gekroonden Hoed trok veel bekijks. © Roel van der Aa

Pluvius denkt de boel ter versjteren, maar daar doet Denise Haseleers van de Kloosterbuurt niet aan mee. Op haar gezicht breekt een zonnige lach door. “We hebben het heel gezellig”, zegt ze. “We hebben er ook iets moois van gemaakt. Eén appje, drie zaterdagen is er door de buurt geknutseld.” Er hangt snoepgoed in de bomen, er is huisje à la de heks van Hans en Grietje. Er woont geen toverkol, er staat een peperkoekstelletje voor de deur. Alweer snoep, is dat het thema? Denise: “Nee, we dachten origineel te zijn. Er zijn er drie die dat hebben gekozen.”

Een ‘treintje’ brengt je naar alle uithoeken. Ook naar de Zeedijk, en dat is de moeite waard. Bij het laatste huis staan pinguïns op het grasveld en een enkele ijsbeer. Een soortgenoot drijft op een ‘ijsschots’ in de wiel. In een iglo zitten de kerstman en zijn vrouw rondom de kachel. Op het vuur staat een pan. En daarin: snoep. Tuurlijk, voor de kinderen. Om hun feestje aan de kleden, die van de rit met hun versierde fietsen.