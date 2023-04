Op zijn been stond 'Je moet eerst een stapje dichter bij de dood zijn geweest om te weten dat je leeft', twee dagen later stapte Dennis (26) uit het leven

Nadat hij zijn huis in brand stak, zat eenzame bewoner (60) met zijn konijntje op de stoep te wachten

WAALWIJK - De 60-jarige man die vorig najaar brand stichtte in zijn benedenwoning aan de Mgr. Prinsenstraat in Waalwijk, deed dat vanuit diepe gevoelens van eenzaamheid en angst in de steek gelaten te worden.