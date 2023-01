Ook wegdek raakt beschadigd bij autobrand op A15; weg gaat dicht voor herstelwerkzaamheden

Xander Severina blijft zelfkri­tisch na twee goals tegen Kozakken Boys: ‘Vind dat rendement omhoog moet’

Met twee doelpunten was Xander Severina de man van de wedstrijd tijdens de bekerzege van ADO Den Haag op Kozakken Boys. De 21-jarige buitenspeler was dit seizoen al een aantal keer belangrijk voor de Haagse ploeg en is blij over zijn ontwikkeling, maar eist desondanks meer van zichzelf.

13:17