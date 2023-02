Ook inwoners Altena en Heusden dupe van staking vuilophalers Den Bosch

Chowchow vol schurft binnenge­bracht bij dieren­asiel: ‘Herstel kost weken’

Sterk vermagerd, met huidontstekingen, koorts, vlooien en schurftmijten. Het is geen pretje om naar de jonge chowchow te kijken die onlangs werd gevonden aan de rand van een woonwijk in het Brabantse Giessen. Maar de medewerkers van Dierenasiel Gorinchem zijn vastberaden om de hond weer op de been te helpen.