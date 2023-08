Ongeluk met een vrachtwagen: A27 bij knooppunt Hooipolder dicht

Het ‘spetteren­de nieuwe skatepark voor heel Oosterhout’ komt in het Lukwelpark

OOSTERHOUT - De nieuwe Oosterhoutse voorziening voor ‘urban sports’ komt in het Lukwelpark. Dat heeft het gemeentebestuur besloten. Het Lukwelpark is met zijn centrale ligging in Slotjes het meest geschikt van de vier locaties die zijn onderzocht.