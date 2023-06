OM: Dood vrouw in Gameren was moord of doodslag, echtgenoot blijft langer vastzitten

Feestelij­ke afsluiting van presenta­tie Ad de Keijzer in Gorcums Museum

100 jaar zou de Gorcumse kunstenaar Ad de Keijzer geworden zijn op 17 april van dit jaar, de dag dat een presentatie van zijn werk geopend werd in het Gorcums Museum. 5 juli is de laatste dag dat een overzicht van zijn werk te bewonderen is, en iedere kunstliefhebbers is uitgenodigd voor een feestelijke afsluiting.