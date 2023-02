Oekraïense vluchtelingen mogen langer in Gorcumse sloophuizen wonen, maar moeten in het najaar eruit

De vluchtelingen uit Oekraïne kregen in het voorjaar van 2022 de huizen in de Haarwijk toegewezen. Het gaat om twintig woningen. Deze maken deel uit van in totaal 130 huizen in de Van Gochstraat, de H.P. de Biestraat, het Schrijverslaantje, de Marinus Spronklaan en een gedeelte van de Abraham Kemplaan. Die wil Poort6 slopen voor nieuwbouw.

Tot 1 september

,,In overleg met Poort6 is besloten om de opvang in de sloopwoningen te verlengen tot uiterlijk 1 september van dit jaar’’, melden burgemeester en wethouders aan de raad. ,,Eerder is de afspraak gemaakt dat de huizen voor een periode van een jaar mochten worden gebruikt. De komende maanden zoeken we naar nieuwe opvangplekken.’’