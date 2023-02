Nog geen plannen voor Valentijnsdag? Geen paniek: dit is er te doen in de regio

Voor twee ton woon je midden in de Dalemse natuur, op 46 vierkante meter: ‘Je moet echt ontspullen’

Voor ongeveer twee ton kunnen belangstellenden straks middenin een fruitboomgaard wonen in een duurzaam huisje van 46 vierkante meter. Aan de Dalemse Zeiving in Dalem zijn de voorbereidingen voor de realisatie van tien zogenoemde tiny houses in volle gang.

