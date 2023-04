Nog een nachtje slapen en Meta is 103 jaar oud, en dat viert ze op een bijzondere manier

OM: Brandweer Zaltbommel in gevaar door verzwijgen zwaar vuurwerk in woning

ZWOLLE - Door te ontkennen dat er zwaar vuurwerk in zijn appartement in Zaltbommel lag heeft een 39-jarige man vijf brandweerlieden in gevaar gebracht. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in de rechtbank in Zwolle 2 jaar cel tegen de man, waarvan acht maanden voorwaardelijk.