Nieuwe gemeenteraadsleden in Zaltbommel

Medewerker DHL steelt telefoons op het werk uit pakjes: 80 uur werkstraf

ARNHEM - DHL is er scherp op: diefstal door personeel in het grote distributiecentrum in Zaltbommel. Via camerabeelden lukt het regelmatig om iemand te betrappen. Deze week moest een 26-jarige Bulgaar voor de rechter verschijnen.

8 februari