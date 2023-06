Nieuwe campagne om dementie proberen te voorkomen

Overzicht amateur­voet­bal | Alles over de nacompeti­ties voor promotie en degradatie

Het is de laatste speeldag van het seizoen 2022-2023 in het amateurvoetbal. En er staat nog veel op het spel. Vandaag zijn de finales van de nacompetitie. Welke teams gaan we op een hoger niveau zien volgend seizoen en waar valt het doek? Lees hier alles na.