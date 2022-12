Nieuw onderkomen vluchtelingen wordt twee maanden lang verbouwd

In de eerste week van het nieuwe jaar vinden al wat lichte sloopwerkzaamheden in het pand plaats. Afgesproken is dat de bouwplaats voor het grootste deel op eigen terrein komt. Containers, materiaal en busjes van werklieden worden geplaatst aan de achterzijde van het complex. Verder wordt voor een onbekend aantal werkbussen nog tijdelijke parkeerplek gezocht in de buurt. Omwonenden worden daarover, zo belooft een gemeentelijke brief van eerder deze week, geïnformeerd als er meer duidelijk is.