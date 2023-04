Niet dansen op het podium, maar van boven naar beneden aan Bommelse kerktoren

REPORTAGE In Tweede Thuis voelen ook de begelei­ders zich thuis: ‘Hier ben ik echt van waarde’

Niels komt binnen en gaat aan tafel zitten. Wild gebarend met zijn armen eist hij de aandacht op. Hij is blij, weten zijn begeleiders. Even verderop, aan een andere tafel, zit Rinske achter een beker drinken. Ze houdt niet zo van al dat kabaal en laat dat zachtjes merken. ,,Gaat Niels straks ook naar zijn kamer?” vraagt ze aan begeleider Daphne. Het is net een familie, maar dat zijn de bewoners van het Tweede Thuis in Altena in Werkendam niet.