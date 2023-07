Natuurcentrum Gorinchem gaat gevonden spullen doneren aan de kringloop- en weggeefwinkel

Na 63 jaar ‘vlees zonder fratsen’ stopt slagerij Klein Holkenborg, want er is meer in het leven dan de winkel

VLIJMEN - Han en Ruud Klein Holkenborg hebben hun slagerij verkocht. Niet vanwege een teruglopende klandizie. Integendeel, de Vliedberg is voor ondernemers heel aantrekkelijk. ,,Het is het best lopende winkelgebied in de gemeente Heusden.”