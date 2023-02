Na liter whisky eindigt avondje seksclub in aanhouding: ‘Ik had beschermd moeten worden’

Eneco is het beu: snel groen licht voor windmolens in Oranjepol­der of anders een gang naar de rechter

OOSTERHOUT – Eneco stapt naar de rechter als de gemeente Oosterhout niet vóór 10 maart een besluit neemt over de te bouwen twee windmolens in de Oranjepolder. Een rechtsgang lijkt niet te voorkomen aangezien de gemeenteraad pas 21 maart over het plan praat.